YouTube testa funcionalidade que ficou famosa no TikTok

Nos últimos meses, o YouTube tem testado novo recurso que permite aos usuários assistir a vídeos de formato longo em feed infinito, semelhante ao TikTok. A novidade, lançada para testes em agosto, permite que os usuários deslizem para cima e assistam a um vídeo contínuo, sem retornar à tela inicial.

Embora o recurso esteja sendo testado apenas por pequeno grupo de usuários do Android, segundo o Android Authority, ele reflete os esforços do YouTube para melhorar a descoberta de conteúdo e aumentar o engajamento na plataforma.

Tradicionalmente, o YouTube exibe miniaturas e títulos para que os usuários escolham qual vídeo assistir, enquanto no TikTok, o conteúdo começa a ser reproduzido automaticamente e o usuário só precisa deslizar para cima se não gostar.

O TikTok tem sido amplamente elogiado por sua eficiência e pelo algoritmo que recomenda vídeos com base no comportamento de deslizar, enquanto o YouTube, com seu sistema de inscrições e recomendações, tem sido mais focado no engajamento com canais específicos.

Teste do YouTube com rolagem de vídeos contínua pode indicar desejo da plataforma de usar algoritmos para recomendar conteúdo (Imagem: PixieMe/Shutterstock)

Leia mais:

6 dicas para aproveitar ao máximo o YouTube

5 dicas para melhorar sua experiência no YouTube Music

YouTube fecha acordo e músicas removidas devem voltar à plataforma

YouTube cada vez mais parecido com o TikTok?

Com a introdução da rolagem infinita, o YouTube parece querer adotar abordagem mais semelhante ao TikTok, onde o algoritmo assume o controle, sugerindo vídeos sem a intervenção do usuário;

Isso poderia beneficiar os criadores, permitindo que se concentrassem mais em criar conteúdo, em vez de se preocupar com miniaturas e títulos chamativos;

Contudo, essa mudança também poderia reduzir o controle dos criadores sobre como seu conteúdo é apresentado, favorecendo apenas o algoritmo, que prioriza a retenção de visualizações.

Se essa rolagem infinita for adotada em larga escala, o YouTube pode perder sua identidade como uma plataforma que favorece a construção de comunidades e canais, transformando-se em ambiente mais impessoal, como o TikTok.

Algo assim poderia afetar negativamente a experiência dos criadores e usuários que ainda preferem a dinâmica tradicional de busca e escolha de conteúdo.

YouTube pode estar arriscando perder sua identidade com função do feed infinito, mais comum no TikTok (Imagem: JRdes/Shutterstock)

O post YouTube testa funcionalidade que ficou famosa no TikTok apareceu primeiro em Olhar Digital.