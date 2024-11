Yudi anuncia que será pai pela primeira vez durante gravação de DVD

Yudi Tamashiro e Mila Braga anunciaram que estão esperando o primeiro bebê. O ex-apresentador do SBT anunciou que será pai pela primeira vez durante a gravação do projeto audiovisual do casal, que aconteceu na sexta-feira (22/11), em Fortaleza, no Ceará.

“Hoje eu sei, Senhor, o que é a verdadeira riqueza, é aquela que não conseguimos fabricar. E hoje, aqui nesse palco, eu quero apresentar para vocês. Seja bem-vindo, meu filho ou filha”, disse Yudi antes de beijar a barriga da esposa no palco.

Mila compartilhou um vídeo no Instagram celebrando a novidade. “É isso, estamos grávidos! Será que é menino ou menina?”, escreveu na legenda. Nos comentários, os internautas parabenizaram os futuros papais: “Que Deus abençoe”, respondeu um seguidor.

Yudi e Mila se conheceram quando integravam a mesma agência de talentos infantis. Na adolescência, os pombinhos começaram a namorar e ficaram seis anos juntos. Em abril de 2022, o casal subiu ao altar e oficializou a união.