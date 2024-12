Zac Burgess: conheça ator que encantou na série Segundas Intenções

O ator australiano Zac Burgess conquistou o público pela atuação na série Segundas Intenções, disponível no Prime Vídeo. A trama, um reboot do filme homônimo de 1999, acompanha os meio-irmãos Caroline Merteuil — interpretada por Sarah Catherine Hook — e Lucien Belmont, que, quando ameaçados, manipulam e seduzem a filha do vice-presidente dos Estados Unidos para se manterem no poder.

O personagem de Zac Burgess, Lucien Belmont usa o charme e a inteligência para ajudar a meia-irmã, mas, com o decorrer dos episódios, ele se torna cada vez mais importante e complexo para a história. Apesar do papel em Segundas Intenções ter sido o maior do ator queridinho do momento, ele também atuou em Boy Swallows Universe, One Night e Totally Completely Fine.

Em 2021, Zac Burgess começou a estudar na renomada universidade Western Australia Academy of Performing Arts. O jovem não é o único a seguir carreira como ator na família. O falecido pai de Zac, Scott Burgess, apareceu em diversos programas australianos e se destacou no filme Just Us, de 1986.

Apesar das fãs estarem encantadas por Zac Burgess, o ator mantém um relacionamento com a cinesiologista australiana Leah Gersteling, que trabalha com tratamentos holísticos de saúde. Os pombinhos estão há dois anos no relacionamento.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram