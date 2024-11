Zagueiro baiano que disputou campeonato carioca de 2024 morre em acidente de carro em Eunápolis

O zagueiro Michel Pereira, de 33 anos, morreu após se envolver em um acidente de carro na cidade de Eunápolis neste domingo (17). O atleta, que nasceu em Camamu, na região do Baixo Sul, pertencia à Portuguesa-RJ e chegou a disputar o campeonato carioca deste ano. A informação sobre a morte do jogador foi confirmada pelo clube e por familiares.

“É com imenso pesar e muita dor no coração que a Associação Atlética Portuguesa comunica o falecimento do nosso zagueiro Michel Pereira Santos, de 33 anos, em um trágico acidente de carro ocorrido na Bahia. A informação foi passada pelos familiares à direção de futebol da Portuguesa-RJ”, escreveu o clube. Veja a publicação:

O zagueiro começou a carreira no futebol baiano, com passagens por clubes do interior, como o Colo-Colo, o Serrano, o Atlético de Alagoinhas e a Juazeirense. Em 2016, Pereira chegou a assinar com o Ituano-SP.

O atleta chegou à Portuguesa neste ano e atuou em uma partida do Campeonato Carioca. Depois da competição, Pereira entrou em campo pelo clube na Série D do Campeonato Brasileiro.