Zagueiro Cacá se adianta e anuncia permanência definitiva no Corinthians: ‘Aqui, tudo é diferente’

O zagueiro Cacá anunciou seu novo contrato com o Corinthians antes da confirmação oficial do clube. O jogador firmou um vínculo de quatro anos após atender às exigências de um acordo anterior. O Timão investiu US$ 4 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 24 milhões, para adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta, que estava emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão. Em sua declaração, Cacá demonstrou gratidão pela chance de permanecer no Corinthians e ressaltou a importância de sua trajetória desde sua chegada em março do ano passado. Durante esse período, ele participou de 40 jogos, sendo 37 como titular, e conseguiu marcar seis gols.

O zagueiro também comentou sobre a experiência de jogar no Corinthians, destacando a intensa conexão com a torcida. “Aqui, tudo é diferente. Foi a primeira coisa que ouvi quando cheguei ao Corinthians. Não via a hora de entender na prática o que eles estavam falando. Não demorou muito pra eu sentir o maior arrepio que já senti quando entrei num campo de futebol”, disse o atleta de 25 anos.”Não demorou muito para torcida empurrar durante 90 minutos pedindo mais de nós. Aqui, o seu melhor precisa ser melhor todos os dias. O Corinthians pede isso. A torcida pede isso. Só quem veste esse manto entende o que estou falando. A gente tem sempre um pouco mais a entregar”, completou.

Publicada por Matheus Oliveira