Zagueiro do City é flagrado com apresentadora na virada do ano

O jogador Ruben Dias, do Manchester City, foi visto em celebração da véspera de Ano Novo em Ibiza com Maya Jama, apresentadora de Love Island, reality show de pessoas que buscam o amor no Caribe. Uma foto publicada nas redes sociais mostrou os dois juntos no restaurante Sa Capella.

Em novembro, o casal já havia levantado suspeitas de um romance após começarem a se seguir no Instagram. No entanto, Maya não compartilhou nenhuma foto com Ruben Dias em suas redes sociais durante a celebração.

Maya seria a segunda namorada do zagueiro com participação no Love Island. Ruben Dias namorou com a modelo Arabella Chi a partir de setembro de 2023. Apesar de tentarem manter o romance discreto, ele terminou depois três meses, pouco depois de uma viagem de Ano Novo.

Após o término com Arabella, o zagueiro português do Manchester City foi visto em Ibiza no verão de 2024 com uma “loira misteriosa”.