Zagueiro Raul Gustavo posta foto com kit do Bahia antes da virada

Mesmo sem o anúncio oficial, o torcedor do Bahia já tem a confirmação de mais uma contratação para o setor defensivo da equipe em 2023. O zagueiro Raul Gustavo, negociado junto ao Corinthians, chegou em Salvador no começo da semana e já curtiu a virada do ano em território baiano. O jogador deve ser anunciado como reforço tricolor nos próximos dias.

Em suas redes sociais, Raul publicou uma foto com um kit entregue pelo clube com o uniforme branco e o livro Livro Nunca Mais – 25 Anos de Luta Pela Liberdade no Esporte, escrito pelo jornalista Nestor Mendes Jr. Na imagem, o jogador escreveu ainda a hashtag “o Bahia é o mundo”.

O contrato de Raul Gustavo será de empréstimo até o fim da temporada e o Bahia já fixou com o Corinthians um valor para a opção de compra. O zagueiro retomará as atividades com o elenco nesta segunda-feira (2) após a folga dada aos atletas no fim de semana.

O presidente do Bahia Guilherme Bellintani comentou durante o programa Ao Vivaço, transmitido no canal do clube no YouTube na quarta-feira (28), que durante os primeiros dias de 2023 novos reforços iriam ser anunciados no tricolor.

O gestor reforçou que a oficialização só acontece após todas as etapas da contratação serem concluídas. “O Bahia sempre teve o costume de só anunciar o atleta quando está tudo finalizado. E vamos manter essa prática”, explicou Bellintani.