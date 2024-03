Zambelli diz que ex-comandante da Aeronáutica “mentiu” em depoimento

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 imagem colorida mostra deputada carla zambelli na cpmi do 8 de janeiro – Metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesA deputada Carla Zambelli (PL-SP) afirmou à coluna que o tenente-brigadeiro do Ar Baptista Junior, último comandante da Aeronáutica do governo Bolsonaro, “mentiu” no trecho em que mencionou a parlamentar no depoimento à Polícia Federal.

Em sua oitiva, o ex-chefe da FAB relatou à PF que Zambelli teria abordado o militar após a formatura de aspirantes a oficial da FAB no dia 8 de dezembro de 2022, pedindo lhe que “não deixasse o presidente Bolsonaro na mão”.

Baptista Junior disse ter repreendido a deputada na hora. “Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade”, disse o militar, segundo depoimento do militar à PF ao qual a coluna teve acesso.

Indagada pela coluna se o ex-chefe da FAB realmente teria reagido daquela forma ao ser abordado, Zambelli respondeu: “Não. Ele mentiu”. Ela afirmou, porém, que só dará sua versão quando prestar depoimento à PF sobre o assunto.

No dia em que o depoimento veio à tona, Zambelli fez apenas um comentário irônico. “Não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. Nossas Forças Armadas já tiveram comandantes melhores. Triste”, escreveu nas redes sociais.

