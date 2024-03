Zambelli e hacker Delgatti são indiciados pela PF por invasão ao sistema da CNJ

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi indiciada nesta sexta, 1º, pela Polícia Federal, na conclusão do inquérito sobre a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Também foi indiciado o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido como Hacker de Araraquara. Na invasão ao sistema do CNJ, foram inseridos documentos falsos na base de dados do Judiciário, incluindo uma falsa ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com falsificação da assinatura do próprio ministro. Cabe, agora, à procuradoria-Geral da Repúbilca (PGR), que analisará o relatório e decidirá sobre a denúncia da deputada ao STF. Em caso positivo, o relator da investigação, que será o próprio Moraes, vai conduzir o processo para condenação ou absolvilção de Zambelli.

A defesa da deputada afirma que não analisou minuciosamente o relatório mas “reforça que ela jamais fez qualquer tipo de pedido para que Walter Delgatti procedesse invasões a sistemas ou praticasse qualquer ilicitude.” Ariovaldo Moreira, advogado de Delgatti, afirmou que “não se surpreende com o indiciamento dele, pois, desde sua prisão, Walter confessa sua participação na invasão da plataforma do CNJ.” Zambelli se manifestou pela rede social em seu perfil no X (antigo Twitter): “Jornalistas estão me ligando, se tenho medo de ser presa, ou seja, já está rolando essa história entre eles. Para meus seguidores: tenho temor a Deus e somente a Ele”, escreveu.