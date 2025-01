Zé Cocá toma posse e cobra Jerônimo sobre segurança, aeroporto e centro industrial

O prefeito reeleito de Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, Zé Cocá (PP), fez cobranças ao governo do estado durante o evento de posse nesta quarta-feira (1°). O gestor voltou a tocar no tema da segurança e citou a necessidade da construção de um novo aeroporto e centro industrial. Ainda nesta quarta, Jequié registrou mais uma tentativa de homicídio.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu na festa de réveillon na praça Ruy Barbosa. Em dezembro passado, o município já registrava 80 homicídios no ano, número superior aos 55 registrados em todo o ano de 2023, um aumento de 45,45%.