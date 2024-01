Zé Gotinha participa de clipe de samba para conscientizar sobre vacinação

O personagem Zé Gotinha, famoso por aparecer em campanhas de vacinação, participou da gravação de um clipe de samba-enredo na quadra da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro. A ação é parte das ações do Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância da vacinação. O samba-enredo, que contou com a participação de músicos da escola de samba carioca, foi composto por Tomaz Miranda, também compositor da Mangueira e intérprete do bloco de carnaval Simpatia É Quase Amor. Confira a letra da música:

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um herói

O amigo na infância, o espelho da esperança

Referência Nacional

Para cuidar do adulto e da criança

Quando o SUS entra na dança

No desfile principal

Chegou para ver raiar um novo dia

Despertar a alegria de um país que padecia

E hoje na avenida da vitória

Para lembrar da nossa história

Vem sambar no carnaval

Chama o Zé Gotinha, nosso camarada

Chama o Zé Gotinha, vem se proteger

Vacina no braço é a melhor parada

Cuidar da saúde é saber viver