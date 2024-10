Zé Neto diz que vai cobrar Zé Ronaldo sobre promessas de campanha

Após o final da apuração em Feira de Santana, Zé Neto (PT) reconheceu a derrota e declarou que espera que o prefeito eleito Zé Ronaldo (União) cumpra as promessas de campanha. Zé Neto teve 46,73% dos votos válidos (154,1 mil votos), ficando abaixo de Zé Ronaldo que venceu o pleito com 50,32% dos votos válidos (165,9 mil), obtendo com margem pequena a vitória no primeiro turno.

Ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, Zé Neto declarou que o uso de “fake news” por parte da campanha adversária foi um dos fatores que influenciaram o resultado. O deputado federal ainda disse que o oponente fugiu do debate e apelou para mentiras que desviaram o foco das discussões essenciais para a cidade.

Ele também afirmou que, embora tenha vencido o embate, as mentiras propagadas prejudicaram sua campanha nos últimos dias. “Foram muitas mentiras contadas na cidade, a gente venceu no final 20 pedidos de direito de resposta. Não foi fácil essa eleição. Se tivéssemos seis mil votos a mais, vencíamos ele. Foi uma diferença de pouco mais de 11 mil votos. Um pouco mais de mil votos e a gente estaria hoje no segundo turno. Mas a gente está aqui dizendo a essas pessoas que votaram na gente: muito obrigado, não só o Zé Neto, mas os 12 partidos que estiveram conosco, cada candidato a vereador, cada pessoa que nos atendeu, que nos abraçou em cada canto dessa cidade, nos distritos. Se eu amava minha cidade, hoje eu amo muito mais, porque foi uma campanha linda, para cima”, disse ao radialista Dilton Coutinho.