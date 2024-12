Zé Ronaldo “cumpre promessa” e aceita indicação do PDT para secretaria; movimento reaproxima partido de ACM Neto

O prefeito eleito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União) “cumpriu acordo” com o PDT e aceitou a indicação do partido para compor seu secretariado, ficando com a pasta de Agricultura e Recursos Hídricos. Com a confirmação do zootecnista Silvaney Araújo para o cargo nesta sexta-feira (27), a movimentação pode marcar uma reaproximação entre a cúpula pedetista na Bahia e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União).

De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, Ronaldo detinha um acordo com o PDT para indicação de um cargo no primeiro escalão do governo, o que se confirmou. Uma fonte chegou a indicar a reportagem que “não esperava” que o ajuste fosse cumprido. À reportagem, ela também indicou que, caso Silvaney não fosse nomeado, os pedetistas poderiam se afastar ainda mais do grupo de ACM Neto.

A relação entre o PDT e o ex-prefeito de Salvador ficou estremecida na eleição municipal por conta da decisão da prefeita eleita de Lauro de Freitas, Débora Régis, de deixar o ninho pedetista para se filiar ao União Brasil. A decisão enfureceu o presidente estadual do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Jr., que passou a ser mais rígido na “independência” da legenda.

Nas eleições municipais deste ano, o “desprendimento” ficou evidente. Enquanto em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari o PDT selou acordos com o União Brasil, em municípios de pequeno e médio porte a preferência foi alianças com o PT, sobretudo onde os pedetistas ocuparam a cabeça de chapa.

Filiado ao PDT, Silvaney teve o nome indicado para integrar a equipe de José Ronaldo pelo ex-prefeito de Araci Silva Neto, primeiro suplente do partido na Assembleia e que é um dos articuladores da sigla no interior, e por Félix Mendonça Júnior. Para 2026, os rumos do PDT ainda seguem indefinidos.