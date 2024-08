Zé Vaqueiro revela detalhes de acidente: “Livramento”

O cantor Zé Vaqueiro sofreu um acidente de carro enquanto estava a caminho de uma apresentação no município de Alhandra, no Litoral Sul da Paraíba, na noite da última sexta-feira (16/8).

De acordo com o artista, o veículo em que ele estava bateu em animais que atravessavam a pista. Nas redes sociais, ele deu detalhes do ocorrido. “Obrigado pelo livramento, meu Deus”, falou ele ao mostrar o carro em que estava com a frente danificada.

Em seguida, ele mostrou os animais e declarou: “O perigo desses animais na estrada é grande. Sempre que saio, entrego minha vida e meus caminhos ao Senhor. Graças a Deus ninguém se machucou”, escreveu.

2 de 6

Zé Vaqueiro

Instagram/Reprodução

3 de 6

Zé Vaqueiro

Instagram/Reprodução

4 de 6

Zé Vaqueiro

Reprodução/Instagram

5 de 6

Zé Vaqueiro

Foto: Régis Velásquez/Especial Metrópoles

6 de 6

Zé Vaqueiro

@camaroteallegria/Instagram/Reprodução/Instagram

Zé Vaqueiro fala sobre a morte do filho No mês passado, Zé Vaqueiro passou por uma perda familiar. O filho Arthur, de 11 meses, faleceu. O bebê foi diagnosticado pouco após seu nascimento com síndrome de Patau.

A doença é provocada por anomalia nos cromossomos e costuma causar má formação no rosto, nos membros e nos sistemas do corpo, comprometendo seriamente o desenvolvimento e a saúde do paciente.

Dias depois do ocorrido, o cantor falou sobre a situação em um desabafo nas redes sociais.

“Estava sumido para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses de muita luta e aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia em que recebemos o laudo da síndrome dele”, declarou ele.