Zeca Pagodinho chama padre para benzer bar antes de inauguração no RJ

Em mais uma dos episódios memoráveis envolvendo Zeca Pagodinho, o sambista decidiu chamar um padre para benzer a nova unidade do bar que carrega seu nome. A cena aconteceu na última quarta-feira (22/5).

Padre Jorjão, da paróquia de Nossa Senhora da Paz, localizada em Ipanema, realizou uma oração junto ao músico. A nova unidade do bar de Zeca Pagodinho foi inaugurada no Norte Shopping, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Que esse local seja um lugar de muito encontro, de muita alegria, que muitas pessoas possam se encontrar, celebrar, tomando uma cervejinha, um drink”, disse o sacerdote. “O primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho. Deus não é contra a alegria do ser humano”, completou o padre antes de puxar a oração do Pai Nosso.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. “Não dá com o Zeca. Ele é o melhor ser humano do mundo”, disse um internauta. “Que falta de respeito e de noção desse padre”, opinou outro.

Só o Zeca Pagodinho para inaugurar um bar com benção de um Padre pic.twitter.com/WIrAdQ3thf

— Pagode Anos 90 (@pagodeanos90) May 25, 2024