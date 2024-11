Zeenix Lite: PC gamer portátil brasileiro da TecToy ganha preço e entra em pré-venda

O Zeenix Lite, o PC gamer portátil da TecToy, enfim ganhou um preço: a empresa brasileira anunciou o início da pré-venda do dispositivo. Apesar do preço oficial ser R$ 3.299, o aparelho poderá ser comprado por R$ 2.699 nessa fase inicial.

A pré-venda já está valendo, mas a TecToy ainda não confirma quando o aparelho chegará oficialmente às lojas. Quem comprar o Zeenix Lite em pré-venda vai ter que esperar até 60 dias para receber o dispositivo, com a empresa afirmando trabalhar para entregá-lo antes disso.

O Zeenix Lite é um computador portátil com Windows 11, projetado para oferecer uma experiência de jogos de qualidade a um preço mais acessível. Ele vem equipado com um processador AMD Athlon Silver 3050e, uma GPU Radeon RX Veja 3, 8 GB de memória RAM e um SSD NVMe de 256 GB. Sua tela LCD IPS de 6 polegadas tem resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz, oferecendo boa qualidade de imagem para jogos e conteúdo multimídia.

Embora o Zeenix Lite não seja capaz de rodar os lançamentos mais pesados de jogos, ele é compatível com uma ampla gama de títulos populares para Windows, incluindo Minecraft, League of Legends e Valorant. A TecToy posiciona o dispositivo como uma boa opção para aqueles que buscam um PC portátil para jogar títulos mais leves.

A pré-venda do Zeenix ocorre exclusivamente no site oficial da TecToy.

Zeenix Pro: versão mais potente fica para 2025 e ainda não tem preço

Quando o Zeenix foi apresentado ao mundo em junho, a TecToy anunciou dois modelos: além do Lite, a empresa também prepara o Zeenix Pro, com hardware mais parrudo e com mais capacidade para rodar games pesados.

O Zeenix Pro será equipado com uma CPU AMD Ryzen 7 6800U e GPU Radeon 680M, além de 16 GB de RAM e um SSD NVMe de 512 GB.

O PC gamer portátil tinha sido prometido para 2024, assim como o Lite, mas ele vai atrasar: agora a empresa diz que ele chega só em 2025. Por enquanto, a TecToy não divulgou o preço do modelo mais avançado.

O post Zeenix Lite: PC gamer portátil brasileiro da TecToy ganha preço e entra em pré-venda apareceu primeiro em Olhar Digital.