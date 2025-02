Zelenski anuncia ofensiva em Kursk com apoio da Coreia do Norte

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, anunciou uma nova ofensiva em Kursk, na Rússia, e revelou que tropas da Coreia do Norte estão atuando ao lado das forças russas. Ele destacou que um “número significativo” de soldados inimigos foi eliminado, com perdas estimadas em centenas de combatentes. Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que conseguiu repelir um ataque ucraniano na mesma região e que suas tropas tomaram a cidade de Toretsk, localizada em Donetsk. Segundo a Rússia, as defesas ucranianas estão se mostrando ineficazes, embora oficiais ucranianos não tenham confirmado essa informação.

A Ucrânia enfrenta desafios significativos em sua campanha militar, incluindo a falta de tropas de infantaria e os constantes ataques de drones russos que visam as rotas de suprimento, especialmente em Pokrovsk, um ponto logístico crucial na região de Donetsk. Além dos problemas no campo de batalha, a Ucrânia pode ser impactada pela mudança de governo nos Estados Unidos.

A postura de Donald Trump em relação ao conflito permanece incerta, embora ele tenha mencionado a possibilidade de novas sanções contra a Rússia. No entanto, a economia russa já está sob forte pressão devido a sanções impostas desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias