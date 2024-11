Zelensky acredita que guerra na Ucrânia ‘terminará antes’ com Trump

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (15) que “a guerra terminará antes” sob o mandato do presidente Donald Trump, elogiando sua recente conversa com o republicano, apesar do receio de que ele possa reduzir o apoio dos Estados Unidos. “Não há dúvida de que a guerra terminará antes com as políticas da equipe que irá liderar a Casa Branca. Essa é a abordagem deles, sua promessa à sociedade”, declarou Zelensky em entrevista ao meio de comunicação ucraniano Suspilne. “A guerra vai terminar, mas não sabemos a data exata”, acrescentou. Zelensky afirmou que teve uma “interação construtiva” com Trump durante uma conversa telefônica que mantiveram após a vitória do republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O presidente eleito “ouviu as bases sobre as quais nos apoiamos. Não ouvi nada que vá contra nossa posição”, disse ele. Trump, que já questionou as dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar americana destinadas à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022, tem se vangloriado de que poderia pôr fim à guerra em um dia, embora sem explicar como. Nesta sexta-feira, ele reiterou sua promessa de trabalhar “muito duro com a Rússia e a Ucrânia” porque “isso precisa acabar”. A Ucrânia teme que o apoio dos Estados Unidos enfraqueça em um momento extremamente delicado para suas tropas no front ou que seja forçada a aceitar um acordo que implique concessões territoriais à Rússia.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes