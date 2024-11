Zelensky pede apoio de aliados contra tropas norte-coreanas na Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que seus aliados parem de “observar” e adotem medidas antes que as tropas norte-coreanas enviadas à Rússia cheguem ao front. Zelensky levantou a possibilidade de um ataque preventivo da Ucrânia em campos onde as tropas norte-coreanas estão sendo treinadas, e disse que Kiev sabe a localização delas. Mas ele destacou que seu país não pode fazer isso sem a permissão de aliados para usar armas de longo alcance de fabricação ocidental para atingir alvos bem no interior da Rússia.

“Mas em vez disso a América está assistindo, a Grã-Bretanha está assistindo, a Alemanha está assistindo. Todo mundo está apenas esperando que o exército norte-coreano comece a atacar os ucranianos também”, disse Zelensky em uma postagem na sexta-feira (1), à noite, no aplicativo de mensagens Telegram. O governo dos Estados Unidos informou na quinta-feira (31) que cerca de 8 mil soldados norte-coreanos estão agora na região russa de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia, e se preparam para ajudar o Kremlin contra as tropas ucranianas nos próximos dias.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes