Zema diz que se sente ‘convocado’ para eleição de 2026

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou em entrevista ao programa “Pânico”, da Jovem Pan News, que se sente “convocado” para a eleição presidencial de 2026, mesmo que não seja como candidato ao Palácio do Planalto. “Tem coisas que a Deus pertence. Uma coisa, garanto: em 2026 vou estar de prontidão para acompanhar o melhor candidato da direita, porque o que temos hoje no Brasil não dá certo e me sinto convocado automaticamente”, afirmou o governador. Zema destacou que está focado em sua gestão no Estado e que, se for bem avaliado, poderá considerar essa possibilidade no futuro. No entanto, ele ressaltou que não se preocupa com essa questão, pois acredita que a escolha do melhor candidato da direita será determinante para o seu apoio.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Zema tem sido cogitado como candidato da direita em 2026 desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Justiça Eleitoral e ficou inelegível. Durante a entrevista, o governador mencionou que irá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pretende discutir questões relacionadas ao Bolsa Família e à dívida de R$ 160 bilhões do Estado com a União. Apesar de suas divergências políticas, o governador afirmou que irá receber o presidente com respeito e que deseja apresentar pautas relevantes para o desenvolvimento de Minas Gerais. “Já deixei claro que se ele se sentir desconfortável em conversar comigo, o vice pode conversar, o secretário de Governo pode, talvez a minha ‘persona seja non grata’ a ele”, acrescentou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA