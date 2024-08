Zema diz ter medo de governo “que gosta de proteger bandido”

Governador de Minas deu declaração ao comentar a PEC da Segurança Pública; tom destoou de outros gestores estaduais do Sul e Sudeste

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou a falta de divulgação da PEC da Segurança Pública Mariana Haubert/Poder360 – 9.ago.2024

Mariana Haubert enviada especial a Pedra Azul (ES) 9.ago.2024 (sexta-feira) – 18h50



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta 6ª feira (9.ago.2024) ter “muito receio de um governo que parece gostar de proteger bandidos”, em referência à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A crítica foi feita depois de reunião dos governadores do Sul e do Sudeste com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O ministro apresentou as principais diretrizes da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Segurança Pública, mas não divulgou o texto da medida.

Segundo o Poder360 apurou, o ministro justificou, na reunião fechada com os governadores, considerar que seria uma falta de cortesia e respeito com o presidente apresentar o texto antes do seu aval definitivo.

“Eu tenho muito receio de um governo que parece que evita punir exemplarmente quem é criminoso, como é feito em Minas. Em Minas, invasão de terra não será tolerada, criminoso será punido com o maior rigor da lei. E eu tenho muito receio de um governo que parece gostar de proteger bandidos, e não a sociedade que é vítima”, disse Zema.

O governador afirmou que o discurso de Lewandowski “foi bonito”, mas que vai aguardar a publicação do conteúdo da proposta para decidir seu apoio. “Eu gosto muito de texto porque geralmente, quando se fala, pode se tocar só nos pontos positivos e não incluir outros que são esquecidos. Como bom mineiro pé no chão, vamos aguardar todo o texto”, disse.

O tom da fala de Zema destoou das declarações dos outros governadores, que disseram compreender as razões do ministro para aguardar a divulgação da proposta, que ainda deve sofrer alterações.

“Se um secretário meu apresentasse uma proposta antes de passar por mim, eu também ficaria chateado. Então, acho que a atitude do ministro é correta”, disse o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Na 5ª feira (8.ago), o grupo de governadores do Sul e Sudeste, formado em sua maioria por político de oposição a Lula e tendo alguns aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sinalizou apoio à PEC, inclusive Zema.

“O que queremos sempre é o diálogo. Sempre fui da opinião de que situações distintas precisam de tratamentos distintos. Não conheço a PEC em profundidade, será analisada, será debatida. E estou convicto de que o contraditório é muito bom porque, às vezes, você acaba encontrando um 3º caminho, não o das duas partes, às vezes algo até melhor. Estou confiante que esse diálogo irá prevalecer, que o Congresso irá analisar profundamente com especialistas”, disse o governador mineiro.

Zema e Castro participaram da 11ª edição do Consud (Consórcio dos Estados do Sul e Sudeste), realizado na região de Pedra Azul, no Espírito Santo. Lewandowski participou da abertura do evento, na 5ª feira (8.ago), e de reunião com os governadores nesta 6ª (9.ago) para tratar da PEC.

Participaram do evento também os governadores:

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo; Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul; Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo; Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina; Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná. Consórcio Integrado do Sul e Sudeste A 11ª edição do chamado Cosud é realizada de 8 a 10 de agosto na região de Pedra Azul, no Espírito Santo. Os governadores e seus secretários discutirão principalmente a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, a reforma tributária e segurança pública, tema que teve destaque nas edições anteriores.

Serão realizadas reuniões de 14 grupos de trabalho sobre:

Agricultura e Pecuária; Defesa Civil e Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico, Parcerias e Fomentos; Direitos Humanos, Juventude e Política para as Mulheres; Educação; Esportes; Governança, Procuradoria e Planejamento; Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Urbano; Inovação e Governo Digital; Saúde; Segurança; Turismo; Fazenda, Previdência e Controladoria; Cultura. A repórter Mariana Haubert viajou ao Espírito Santo a convite do governo do Estado.