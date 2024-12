Zendaya expõe dificuldades para gravar cena íntima a três no filme ‘Rivais’.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A polêmica sobre as cenas mais quentes em filmes é antiga, e quem voltou a ser questionada sobre o assunto foi Zendaya. A atriz, que gravou um momento íntimo com dois atores no longa “Rivais”, lançado em abril deste ano no Brasil, contou que não é uma tarefa das mais tranquilas.

Zendaya falou sobre a diferença entre ser espontânea e seguir um script nessas cenas. “Você consegue perceber se alguém está pensando no que vai dizer ou no que vai fazer com a mão”, afirmou. “Já me peguei fazendo isso, quando você se dissocia no meio da cena. Ou começa a pensar: ‘Por que eu fiz isso com o olho? Foi uma escolha muito estranha (risos).'”

No longa dirigido pelo cineasta Luca Guadagnino, a atriz interpreta Tashi Duncan, uma jovem tenista que encerra sua carreira precocemente após uma lesão e passa a treinar seu namorado, um tenista cujo principal rival é justamente o ex-namorado dela. Josh O’Connor e Mike Faist completam o trio de protagonistas da trama. Em determinado momento da história, Tashi se vê envolvida romanticamente com ambos em um quarto, onde beija os dois na cama.

Em um bate-papo com Nicole Kidman para o quadro Actors on Actors, da revista Variety, Zendaya revelou que sempre é “muito questionada sobre a cena do beijo a três”. “Na verdade, é um beijo a quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas, porque há tantas coisas envolvidas. Há uma câmera vindo em nossa direção em determinado momento”, explicou. “Eu sei que, quando passo de Mike para Josh, e a câmera se aproxima, preciso recuar. Há muitas coisas em jogo”, concluiu.

