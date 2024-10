Zhang Yiming, dono do TikTok, lidera lista de mais ricos da China

Zhang Yiming, de 41 anos, é reconhecido como o homem mais rico da China, com uma fortuna avaliada em US$ 49,3 bilhões, conforme dados do Instituto de Pesquisa Hurun. Ele é o criador da ByteDance, empresa responsável pelo popular aplicativo TikTok. Em segundo lugar na lista está Zhong Shanshan, de 70 anos, com um patrimônio de US$ 47,9 bilhões. No total, a lista conta com 1.094 indivíduos que possuem mais de US$ 700 milhões, somando um patrimônio coletivo de US$ 3 trilhões, o que representa uma queda de 10% em comparação ao ano anterior. A cidade de Xangai se destaca como o lar de um número significativo de milionários, enquanto 14% dos ricos da China residem em regiões como Hong Kong, Macau e Taiwan. A média de idade dos bilionários listados é de 61 anos, e as mulheres correspondem a 23,5% do total. A mulher mais rica do país é Kelly Zong Fuli, de 42 anos.

Os principais bilionários da lista são conhecidos por suas empresas que alcançaram expansão internacional. Zhang Yiming é o único entre os primeiros colocados que nasceu na década de 1980. A lista também inclui 30 pessoas da Geração Y ou mais jovens, sendo Wang Shuo, de Seattle, o mais destacado entre eles, com um patrimônio de US$ 990 milhões. Os dez primeiros colocados na lista de bilionários da China são:

Zhang Yiming, com US$ 49,3 bilhões; Zhong Shanshan, com US$ 47,9 bilhões; Pony Ma Huateng, com US$ 44,4 bilhões; Colin Huang Zheng, com US$ 34,5 bilhões; He Xiangjian e sua família, com US$ 33,1 bilhões; Robin Zeng Yuqun, com US$ 28,2 bilhões; William Ding Lei, também com US$ 28,2 bilhões; Li Ka-shing e Victor Li Tzar Kuoi, com US$ 28,2 bilhões; Lee Shau-kee, com US$ 24,6 bilhões; Jack Ma Yu, com US$ 23,2 bilhões. Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA