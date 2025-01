Zico dará nome à taça do Campeonato Carioca de 2025, que começa neste fim de semana

O Campeonato Carioca de 2025 homenageia o lendário Zico, destacando os jogadores que vestem a camisa 10 de cada time. Entre os grandes, o Flamengo conta com Arrascaeta, enquanto o Botafogo aposta em Savarino. O Vasco traz Payet e Coutinho, e o Fluminense tem Ganso como seu principal jogador. Além dos quatro grandes, equipes como Bangu, Boavista, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa e Volta Redonda também se preparam para a competição. Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, será homenageado com o nome do troféu do campeonato.

Arrascaeta, que assume a camisa 10 do Flamengo, tem como objetivo aumentar o número de títulos do clube. Savarino, do Botafogo, foi peça-chave na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. No Vasco, Payet e Coutinho têm a missão de comandar o meio-campo, enquanto Ganso, do Fluminense, é considerado um dos principais talentos da equipe. Os quatro grandes do futebol carioca iniciarão a competição com elencos alternativos, reservando os titulares para as próximas rodadas. O Botafogo, após uma temporada de sucesso, almeja conquistar o título do Carioca, enquanto o Flamengo busca o bicampeonato.

O Fluminense, que enfrentou dificuldades no último Campeonato Brasileiro, se reforçou e espera um desempenho superior nesta edição. O Vasco, por sua vez, apresenta um elenco renovado em busca de mudanças significativas. Além dos grandes clubes, as equipes menores também têm suas expectativas para o torneio. Bangu, Boavista, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa e Volta Redonda se preparam para mostrar seu potencial, com jogadores que se destacam em suas respectivas formações.

