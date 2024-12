Zito se despede da prefeitura de Barreiras com mais de 60% de aprovação e apoio de 55% para candidatura em 2026

O atual prefeito de Barreiras, Zito Barbosa (União Brasil), obteve uma aprovação significativa em sua gestão. É o que aponta um levantamento da empresa Séculus Análise e Pesquisa contratado pelo Bahia Notícias. Segundo a pesquisa, o gestor que está no final de seu mandato, obteve 61,87% de aprovação da população da cidade de oeste baiano, enquanto 26,76% do eleitorado desaprovou a administração do prefeito. Outros 11,37% não souberam ou não opinaram sobre o assunto.

A pesquisa também perguntou qual a opinião dos entrevistados se a administração de Zito foi ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Para 30,10% é boa, 26,76% é regular, 16,72% consideraram ótima, 11,71% classificaram como ruim e 6,69% definiram como ruim. Já 8,03% não opinou sobre o questionamento.

Foto: Séculus

Outro ponto do levantamento é acerca de quem o eleitor considera o grande vencedor na última eleição municipal. Cerca de 49,33% disseram ser Zito o eleito, por enquanto que 27,26% afirmaram ter sido Otoniel Teixeira (União), escolhido como sucessor de Barbosa, e que venceu as eleições de 2024 com 38,88%. Já 16,72% indicaram que considera outra liderança política como vencedora e 6,69% não sabe/não opinou.

Mais um questionamento foi a respeito se os eleitores são favoráveis a um novo projeto político de Zito, após sair da prefeitura de Barreiras. Um total de 55,18% aprova totalmente, 25,08 aprova parcialmente; 13,38% não aprova de jeito nenhum e 6,35% não sabe ou não opinou.

Já cerca de 49,83% considera que o prefeito deveria ser candidato nas eleições de 2026, por enquanto que 36,79% não apoia e 13,38% não sabe/ não opinou. Entre os cargos que o membro do União Brasil deveria se candidatar, cerca de 52,17%afirmaram que deveria ser a função de deputado federal; 15,38% deputado estadual; 18,39% outro cargo e 14,05% não sabe ou não opinou.

Foto: Séculus

O levantamento foi feito entre 21 a 22 de dezembro deste ano. A pesquisa foi realizada com pessoas de 16 anos ou mais. Foram entrevistadas 598 munícipes de Barreiras. Já o nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.