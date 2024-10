Zona Sul de São Paulo foi a mais atingida pelo apagão e lidera fila de pedidos de poda de árvore

A Zona Sul de São Paulo foi a área mais impactada pelo recente apagão causado por um forte temporal, com sete dos dez bairros que mais solicitaram poda e remoção de árvores localizados nessa região. Entre janeiro e junho, os pedidos foram feitos através do telefone e do aplicativo 156. Os bairros que lideraram as solicitações foram Saúde, Vila Mariana, Jabaquara, Ipiranga, Sacomã, Pirituba, Santo Amaro, Campo Limpo, Mooca e Vila Matilde. No total, o serviço de poda e remoção de árvores ficou em sexto lugar no portal SP 156, com 42.827 pedidos. Os paulistanos enfrentam o terceiro dia consecutivo sem energia elétrica, resultado da tempestade que deixou sete vítimas fatais e causou sérios problemas nos serviços públicos e no comércio local. Até as 14h de segunda-feira, cerca de 400 mil clientes ainda estavam sem fornecimento de energia.

O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, responsabilizou a Enel pela falta de atendimento às solicitações, mencionando que existem 6 mil ordens de serviço pendentes. Após a tempestade, a Prefeitura registrou 386 ocorrências de quedas de árvores, que afetaram a rede elétrica da cidade. A Zona Sul foi a mais atingida, com destaque para os bairros Jabaquara, Santo Amaro, Pedreira e Campo Limpo. A Enel, por sua vez, informou que 17 linhas de alta tensão e 11 subestações foram desligadas durante a chuva, complicando ainda mais a situação. A empresa de energia se comprometeu a restabelecer o fornecimento de energia em até três dias, mas a situação continua crítica para muitos moradores.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA