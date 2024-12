Zorro: filmes e séries com o personagem para assistir online nos streamings

Zorro é um dos personagens de ficção mais famosos de todos os tempos. Criado em 1919 pelo escritor Johnston McCulley, ele é um vigilante mascarado que protege plebeus e povos indígenas contra autoridades corruptas e vilões na Califórnia espanhola (1769-1821).

Com um traje preto, máscara e sua rapieira, Zorro deixa sua marca ao esculpir um “Z” em seus inimigos. Mas sua identidade secreta é Don Diego de la Vega, um jovem rico e habilidoso em esgrima, que finge ser covarde para despistar suspeitas.

Zorro aparece em mais de 40 filmes, séries como a famosa produção da Disney (1957-1959) e outras mídias, sendo um ícone do gênero capa e espada e do faroeste. Neste artigo, vamos destacar algumas produções disponíveis online para assistir com o personagem.

Zorro: 7 filmes e séries para assistir online A Marca do Zorro (1940) – Filme

A Máscara do Zorro (1998) – Filme

A Lenda do Zorro (2005) – Filme

Zorro (1957) – Série

O Signo do Zorro (1958) – Filme

A Marca do Zorro (1975) – Filme

Zorro (2024) – Série

A Marca do Zorro (1940) – Filme

Baseado no romance “The Curse of Capistrano (1919)”, a história marca a introdução do herói mascarado. O filme conta com a direção de Ruben Mamoulian (“O Médico e o Monstro”, 1931) e Tyrone Power no papel principal.

Na Califórnia do século XIX, a história segue Don Diego, um jovem rico que, ao retornar da Espanha, decide combater a opressão do governador Quintero. Assumindo a identidade de Zorro, ele luta pelo povo enquanto enfrenta o Capitán Pasquale e se apaixona por Lolita, sobrinha do governador.

A obra é um remake do filme mudo de 1920, estrelado por Douglas Fairbanks.

Onde assistir:

Looke

NetMovies

Oldflix

PlutoTV

A Máscara do Zorro (1998) – Filme

Uma das encarnações mais famosas com o público é o filme com Antonio Banderas. Com direção de Martin Campbell (dos filmes de “007 GoldenEye” e “Casino Royale”), o filme também conta com Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones.

Na Califórnia do século XIX, Diego de la Vega, o Zorro original, é desmascarado pelo governador espanhol Don Rafael Montero, que o prende, mata sua esposa e sequestra sua filha, Elena, criando-a como sua própria filha na Espanha. Vinte anos depois, Montero retorna ao México com Elena, agora adulta.

Diego escapa da prisão para se vingar e revelar a verdade a Elena. Ele encontra Alejandro Murrieta, um ladrão buscando vingança pela morte de seu irmão, Joaquin, pelas mãos do Capitão Harrison Love, aliado de Montero. Diego treina Alejandro, que assume o manto de Zorro para enfrentar a tirania e lutar pelo povo.

Onde assistir:

Netflix

Max

A Lenda do Zorro (2005) – Filme

Sequência do filme de 1998. Martin Campbell retorna à direção, e Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones reprisam seus papéis.

Em 1850, a Califórnia busca se tornar o 31º estado dos EUA, mas enfrenta a oposição de uma organização secreta. Don Alejandro de la Vega, o Zorro, precisa combater o vilão McGivens, que aterroriza os moradores, roubando terras e ameaçando vidas.

Além de suas ações heroicas, Zorro tenta equilibrar sua vida familiar, dividindo-se entre sua esposa Elena e seu filho Joaquin, de 10 anos.

Onde assistir:

Netflix

Zorro (1957) – Série

Série de televisão que fez grande sucesso com o público. A produção foi exibida no Brasil na Rede Tupi em 1963 como “Toddy e A Marca do Zorro”, devido ao patrocínio do achocolatado, sendo exibida até 1965. Posteriormente, foi transmitida pela TV Globo nos anos 1970, pelo SBT em 1982 e pela Record entre 1996 e 1998.

A trama se passa em 1892; Diego, o filho único de Don Alejandro, retorna à Califórnia para combater a corrupção militar. De dia, é um jovem elegante; à noite, assume o papel do mascarado Zorro, deixando sua marca icônica, o “Z”, por onde passa.

A série conta com 78 episódios, além de 4 especiais de uma hora.

Onde assistir:

Disney+

Oldflix.

O Signo do Zorro (1958) – Filme

Este filme é uma edição de oito episódios da popular série de TV da Disney e serve como uma boa introdução para o personagem, ideal para quem quer ver antes de começar a série.

Na história, Don Diego retorna para casa e encontra sua cidade sob o domínio de um cruel ditador, o Capitão Monastario. Diego veste a máscara de Zorro para lutar contra a tirania do comandante e, com a ajuda de seu servo mudo Bernardo, liberta o povo da opressão.

Onde assistir:

Disney+

A Marca do Zorro (1975) – Filme

Filme italiano do personagem, desta vez com o astro Alain Delon na pele do herói mascarado.

O povo de Nuova Arangona sofre sob a tirania do Coronel Huerta, que governa com crueldade. A esperança deles é a chegada de um novo governador, mas ele é assassinado por conspiradores ligados a Huerta.

Don Diego decide assumir o lugar do governador morto, fingindo ser ele, enquanto usa a máscara de Zorro para combater a tirania e punir os abusos de Huerta.

Onde assistir:

Oldflix.

Zorro (2024) – Série

Série espanhola do personagem com Miguel Bernardeau (da série “Elite“).

Diego de la Vega retorna à Califórnia para vingar o assassinato de seu pai. Após assumir o título de Zorro, ele inicia sua luta contra diversos adversários, desde pessoas que roubaram sua herança até o tirano governador.

À medida que assume o papel de Zorro, Diego não só luta pela justiça em Los Angeles, mas também descobre os desafios de ser um herói e como seu papel afeta a Califórnia no século XIX.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

