Zubeldía defende seu trabalho no Brasileirão: ‘Algo está sendo bem-feito’

O São Paulo venceu o Vasco por 3 a 0 na noite da última quarta-feira (16), mas o assunto recente das críticas que o técnico Luis Zubeldía sofreu não passou despercebido após o jogo. O argentino foi bastante questionado pelas eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, além da atuação contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva, Zubeldía defendeu seu trabalho no Tricolor: “Quero destacar o rendimento da equipe, que foi bom. Creio que vem sendo um bom Brasileirão, com objetivo de ir à Libertadores. Em comparação com 2023, no Brasileirão, a essa altura, hoje temos 11 pontos a mais. É que algo está sendo bem-feito. Que há um bom time, boa condução, também do estafe, dos jogadores. Mostra uma melhoria. Falta muito, mas há de seguir trabalhando, competindo internamente”.

WhatsApp

O resultado positivo deixou o São Paulo na quinta posição do Brasileiro, com 50 pontos. O time segue na cola do Flamengo, que é o quarto, mas tem dois jogos a menos. O Tricolor soma até aqui 15 vitórias, 5 empates e 10 derrotas na competição. O clube volta a campo no próximo sábado (26), contra o Criciúma, fora de casa, também pelo Brasileirão.