Zumbi x Flamengo: onde assistir, horário e escalação da Copinha

Nesta quarta-feira (08), Zumbi e Flamengo se enfrentam pela 2ª rodada do grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes estrearam com vitórias na competição e lutarão pela liderança da chave. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

A competição é o maior torneio de categorias de base do Brasil.

Zumbi x Flamengo: Competição: Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) Data: 08/01 (quarta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília) ​Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)



Onde assistir o duelo da Copinha

A partida terá transmissão pelo canal de TV fechado SporTV.

Prováveis escalações

Zumbi : Marcos Vinícius; João Gabriel, Gabriel Costa, Layan e Carioca; Jean, Caio e Cauã; Igor, Ruan e Wemerson. Técnico : Beto Silva.

Flamengo : Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão e Joshua; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima. Técnico : Raphael Bahia.

: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão e Joshua; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima.

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Como vem Zumbi e Flamengo na Copinha

As equipes fazem parte do grupo 23 da Copinha e estrearam com vitória. O Zumbi, atual campeão da Copa Alagoas Sub-20, venceu o São Bernardo por 2×0, enquanto o Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5×0.

Com esses resultados, a equipe alagoana e carioca somam 3 pontos. Devido ao critério de desempate (saldo de gols), o Flamengo fica em 1º e o Zumbi em 2º. Quem vencer o duelo da vez, já está classificado para a fase de mata-mata.

