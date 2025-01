Zumbificação? O que fazer quando seu ex volta “dos mortos”

Muitas pessoas pensam que não há nada pior do que ser ignorado, mas essa nova tendência de namoro pode ter mudar isso. “Zombieing” é o mais novo termo de namoro a tomar conta da internet e, preparem-se, é de revirar os olhos.

A palavra descreve o que acontece quando alguém que te deu ghosting (ou seja, sumiu sem deixar rastros) reaparece semanas, meses ou até anos depois.

Vale ressaltar que se você por acaso encontrar seu antigo amor em sua cafeteria local, isso não é zumbificação, é apenas probabilidade geográfica.

Além disso, é natural ficar impactado quando alguém desaparece sem explicações. Pode surgir aquele sentimento de rejeição, especialmente se você já passou por situações parecidas antes.

A psicóloga e sexóloga Laís Melquíades aponta que evitar ceder a alguém que te magoou pode ser difícil, mas é um ato de autocuidado. “É natural sentir raiva ou mágoa – e com razão! Ghosting é, no mínimo, desrespeitoso, e mostra falta de cuidado com os sentimentos alheios. Essa experiência também pode deixar você mais desconfiado em relações futuras, com medo de que a história se repita.”

Laís acrescenta: para tentar lidar com isso de uma forma mais leve, lembre-se de que o ghosting diz mais sobre quem foi embora do que sobre você. “Compartilhar seus sentimentos com alguém de confiança ou até buscar ajuda profissional também pode ser muito útil. Aproveite para se reconectar com o que te faz bem.”

Para lidar com essa situação sem se abalar, a psicóloga sugere respirar fundo e avaliar se algo mudou ou se aquele indivíduo tem a te oferecer mais do mesmo. Lembre-se do impacto que essa mágoa causou e foque no futuro que você quer construir, e com pessoas que realmente somem na sua vida.

“Definir limites claros é essencial; quando você sabe o que não está disposto a aceitar, fica mais fácil dizer ‘não’”, recomenda.

A profissional acrescenta que é importante não ter medo de deixar claro sua decisão. “Se julgar necessário, bloqueie, apague conversas, elimine qualquer fonte de contato e informação. Isso não é infantilidade, é consciência. Nosso cérebro precisa de um tempo para se reestabelecer.”