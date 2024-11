Zverev vence Alcaraz e avança para semifinal no ATP Finals

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, conseguiu sua terceira vitória em três jogos disputados no ATP Finals e se classificou para a semifinal invicto nesta sexta-feira (15), ao bater o espanhol e número 3 do mundo, Carlos Alcaraz. Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4, em 1 hora e 57 minutos. Assim como o fez o italiano Jannik Sinner (N.1) na véspera, Zverev conseguiu 100% de aproveitamento na primeira fase, selando de maneira brilhante sua classificação para a semifinal, além conseguir a primeira colocação do ‘Gruppo John Newcombe’. O alemão vai enfrentar por uma vaga na decisão o americano Taylor Fritz (N.5), segundo do ‘Grupo Ilie Nastase’.

WhatsApp

Casper Ruud (N.7) e Andrey Rublev (N.8) disputam a última vaga nesta sexta-feira, no último jogo da fase de grupos. Já Alcaraz pode fazer as malas para viajar a Málaga, onde defenderá a Espanha na fase final da Copa Davis. Derrotado por Ruud na estreia do ATP Finals, o espanhol manteve vivas as chances de classificação com a vitória sobre Rublev na segunda rodada, mas acabou eliminado por Zverev, que vive grande fase. O alemão teve sete break points no primeiro set, mas não aproveitou nenhuma, com Alcaraz sempre se salvando nos momentos decisivos. Mas no tie break, Zverev abriu vantagem rapidamente para fechar a parcial em 65 minutos.

O número 2 do mundo, que chegou com confiança a Turim depois do título do Masters 1000 de Paris, conseguiu sua tão esperada quebra logo no primeiro game do segundo set. Alcaraz teve o primeiro break point a favor no quinto game, mas Zverev se mostrou muito sólido, imparável no serviço, para aproveitar o primeiro match point e selar sua 69ª vitória na temporada, a oitava consecutiva. “Foi um jogo de altíssimo nível, principalmente no final do primeiro set e no tie-break houve muitos pontos, senti como se estivesse jogando contra o Homem-Aranha”, disse Zverev. “Estou muito feliz com a vitória, é especial disputar a semifinal deste torneio”, ressaltou o alemão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ATP Tour (@atptour)

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes