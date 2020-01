BR-101 | Acidente entre carreta e dois veículos de passeio deixa uma vítima fatal

Um grave acidente envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio, deixou uma vítima fatal e vários feridos na rodovia BR-101.

O registro da ocorrência foi no final da tarde desta quarta-feira (22), entre os municípios de Itamaraju e Itabela, próximo do distrito de Monte Pascoal, onde o veículo ocupado por Célio Gonçalves de Araújo foi atingido em cheio por uma carreta que seguia em sentido contrário, o homem morreu no local vítima de encarceramento.

Duas unidades com equipes do SAMU 192, do município de Itamaraju, foram destinadas para o local do acidente, para realizar o resgate, mas os 06 feridos haviam sido encaminhados para o hospital de Itabela, os nomes ou estado de saúde não foram divulgados.

O corpo foi removido para Instituto Médico Legal (IML) do município de Eunápolis.

As pessoas que passavam pelo local também notificaram o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que promoverá o registro do boletim de ocorrência e controle do fluxo da via. No entanto, as autoridades ainda alertam aos condutores para redobrarem a atenção no trecho devido ao momento chuvoso.