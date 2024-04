PCDF responsabiliza motorista de ônibus por acidente com trem

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu a investigação sobre acidente envolvendo trem e ônibus que deixou uma pessoa morta no DF. O inquérito responsabilizou o condutor do ônibus pelo acidente que aconteceu em 17 de novembro.

A passageira Júlia de Albuquerque Violato, 37 anos, foi arremessada com a colisão e teve o corpo partido ao meio, ao ser atropelada pelo trem. Outras cinco pessoas ficaram feridas com a batida.

O motorista foi indiciado e deve responder por homicídio culposo e lesões corporais culposas. O inquérito será apresentado para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o exato momento em que um trem de carga bate fortemente contra um ônibus. A colisão foi próximo ao Balão do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), que faz ligação com a Cidade do Automóvel.

Veja vídeo:

O cobrador do ônibus Júlio Botelho Fernandes, 28 anos, foi hospitalizado em estado grave e passou quase um mês no hospital. Júlio só recebeu alta em 11 de dezembro da unidade hospitalar, tendo passado a maior parte do tempo em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base.