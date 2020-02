BR-101 | Panfletagem e Blitz educativa marcam a campanha do “Carnaval 2020”

A ação tem por objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a responsabilidade que todos têm de proteger e defender os direitos de crianças e adolescentes, principalmente nessa época de festa carnavalesca.

Policiais rodoviários federais participam nesta terça-feira (18), de atividades de conscientização sobre o combate ao Trabalho Infantil, à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o Tráfico de menores para fins de exploração sexual. As ações acontecem em conjunto com a Secretaria de Assistência Social (CREAS), do município de Itabela, localizada no Extremo Sul da Bahia.

O período do Carnaval é época de festa, alegria, confete e fantasia. É marcado também pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, daí a necessidade de proteger nossos meninos e nossas meninas das mais diversas possibilidades de violação de direitos nessa época.

Durante às abordagens, condutores, passageiros, motoristas profissionais e demais usuários da rodovia são convidados a ouvirem mini palestras e são sensibilizados sobre a importância da responsabilidade de todos, no combate a um crime que, além de covarde, é muito recorrente no país.

A dinâmica dos trabalhos consiste em reforçar o trabalho de prevenção, além de serem ressaltados os direitos dos menores e explicitados os tipos de violência que podem ocorrer com eles. Uma blitz educativa com a distribuição de panfletos sobre a temática está sendo realizada no Km 746 da BR 101, trecho do município de Itabela.

É um esforço contínuo, que representa a atenção da instituição para com o tema e enfatiza o compromisso social da PRF: garantir segurança com cidadania.

As denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.

Projeto MAPEAR

O mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras – Projeto MAPEAR – surgiu em 2003 a partir do planejamento das operações de repressão a este crime. O objetivo do projeto é a identificação de “pontos vulneráveis” por níveis de criticidade e representa uma oportunidade de geração de dados, a partir das rodovias, para mapear cenários propícios à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Por meio de um levantamento com atualização bianual, são identificados e registrados os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das rodovias federais que cortam os municípios do Brasil. O principal objetivo é subsidiar o desenvolvimento de ações preventivas e repressivas, bem como orientar as políticas públicas coordenadas pelo Ministério dos Direitos Humanos.

Por | PRF