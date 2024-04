Lula vai a Portugal em jantar de comemoração aos 50 anos da Revolução de Cravos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi a Portugal para participar de um jantar na residência oficial do embaixador do país, Luís Faro Ramos, na última quinta-feira (25), em comemoração aos 50 anos da Revolução dos Cravos – movimento que derrubou a ditadura salazarista em 1974 no país europeu. Não houve pronunciamentos públicos. Lula estava acompanhado de ministros como Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Paulo Pimenta (Comunicação Social), Camilo Santana (Educação) e Margareth Menezes (Cultura). Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, que costuma acompanhar o presidente em compromissos com representantes estrangeiros, está em Portugal representando Lula nos festejos realizados no país em celebração da Revolução dos Cravos.

