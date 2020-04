BRASIL | Itamarajuense é morto em noite sangrenta

O final de semana foi de violência na Grande Vitória. Em menos de 24 horas, seis pessoas foram mortas e três baleadas na Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, na noite de sábado (4) e madrugada deste domingo (5).

O itamarajuense Elpidio Souza Lima (26 anos) foi morto a golpes de arma branca (facadas) no final da noite na região metropolitana capixaba.

As autoridades estiveram no local registrando o homicídio, além de efetuar a prisão do principal suspeito do crime.

Em depoimento foi extraída a confissão do acusado que disse para a polícia que teria matado, porque o homem teria assassinado o filho no mês anterior.

Elpidio era natural de Itamaraju e residia na região do bairro Jaqueira, o corpo deverá ser liberado aos familiares, no entanto, não foi informado se será encaminhado para o município baiano.

Os dados são dos atendimentos feitos pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).