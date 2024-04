Harry “esnoba” Charles ao abandonar medalha dada na coroação do rei

Em recente aparição em vídeo, o príncipe Harry surgiu com algumas medalhas a tiracolo, entretanto, uma honraria foi deixada de lado pelo duque de Sussex: a condecoração dada durante a coroação do rei Charles, em 6 de maio do ano passado.

O príncipe exibiu as medalhas militares durante a cerimônia de premiação dos militares do ano, na última quarta-feira (24/4). Na ocasião, Harry entregou um prêmio à médica combatente dos EUA, a sargento de primeira classe Elizabeth Marks.

Harry durante a cerimônia de premiação No vídeo, gravado na casa do príncipe, na Califórnia, o duque de Sussex descreveu Elizabeth Marks – nadadora que conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Invictus – como um “farol de inspiração”. Confira, aqui.

Entre as medalhas escolhidas pelo príncipe Harry, estavam a Medalha de Serviço Operacional para o Afeganistão, que ele ganhou em 2008 por seu serviço na província de Helmand, a Medalha do Jubileu de Ouro da falecida Rainha, a Medalha do Jubileu de Diamante de Elizabeth e a Medalha do Jubileu de Platina da rainha, que morreu em 2022.

A medalha da coroação do rei, deixada de lado por Harry, foi feita em prata níquel e apresenta um retrato duplo do rei Charles e da rainha Camilla. Na parte de trás, há uma versão da Cifra Real, uma coroa de louros e a data da Coroação.

Príncipe Harry na coroação de Charles A condecoração foi dada como um presente de agradecimento àqueles que fizeram o serviço histórico acontecer, como policiais, militares e os que participaram ativamente na entrega da coroação.

Além disso, membros da linha de frente da polícia, bombeiros, serviços de emergência, serviços penitenciários e forças armadas que completaram cinco anos completos de serviço também receberam a medalha, distribuída para cerca de 400 mil pessoas.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.