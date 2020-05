ITAMARAJU | 02 mortos, 85 recuperados e 142 infectados, números do coronavírus

A secretaria de saúde de Itamaraju divulgou nesta sexta-feira (29) os números atualizados do coronavírus no município.

Duas pessoas mortas nos últimos dias atestaram positivas para coronavírus. Somavam um quadro de outras doenças, no entanto, o COVID-19 possibilitou agravar as enfermidades levando aos óbitos.

Também os casos de infectados ampliaram e somaram 10 registros, chegando a 142 contaminados com o coronavírus. Dois novos internamentos e monitoramento de 88 pessoas.

Os recuperados agora são 85 casos, ou seja, 57 pessoas estão com vírus ativo.

O primeiro registro no município ocorreu em 28 de março e um profissional de saúde infectado, apresentou recuperação, seguindo os requisitos de isolamento domiciliar.

Muitas ações têm sido realizadas na tentativa de frear as contaminações, com a medida do fechamento do comércio local e fiscalizações por parte das equipes da Vigilância, com o apoio das autoridades policiais.

As orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, mas evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

