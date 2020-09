ITAMARAJU | Um morto e outro ferido em tiroteio no bairro Bela Vista

Um tiroteio no Bairro Bela Vista deixou o saldo de uma pessoa morta e outra ferida na tarde deste domingo (27), em Itamaraju. De acordo com testemunhas, o tiroteio ocorreu num imóvel. As primeiras informações era que os dois estavam mortos, mas um permanece internado no HMI, em estado grave.

Os tiros assustaram as pessoas que estavam no local e os disparam atingiram duas pessoas. Um jovem morreu no local e outro identificado por Leonardo de Souza Vales foi socorrido por uma Unidade do SAMU 192, para o Hospital Municipal de Itamaraju em estado grave.



Guarnições da Polícia Militar foram acionadas e permanecem no local até a chegada da Polícia Civil para a realizar a remoção do corpo para o IML local.

A polícia segue realizando rondas na localidade e não se tem informações sobre suspeitos da autoria e motivação do crime.