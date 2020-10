ITAMARAJU | Duas pessoas feridas em colisão de motos na cidade Baixa

Na tarde desta sexta-feira (02), a polícia registrou um acidente de trânsito no perímetro urbano, no centro da cidade Baixa, em Itamaraju. A colisão ocorreu entre duas motocicletas em um cruzamento na Praça da Independência.

Com o forte impacto, os motociclistas caíram na via, onde receberam auxílio de transeuntes até a chegada do resgate. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Itamaraju para atendimento médico.

A polícia fez o registro e procedimento de retirada dos veículos da via onde segue investigando as causas do acidente. O estado de saúde e identidade das vítimas não foram divulgados pela polícia.