ITAMARAJU | Homem é assassinado em bairro

Um homem foi morto durante a noite desta terça-feira (08), na região do bairro Liberdade em Itamaraju.

A vítima identificado como Adriano de Almeida Ribeiro (35 anos), foi perseguida e alvejada por algumas vezes e caiu em meio a via pública.

Moradores mantiveram contato com as centrais do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU 192) e Polícia Militar da 43ª CIPM. Que prontamente destinaram unidade até o local, na tentativa de prestar atendimento a vítima baleada.

No entanto, os primeiros procedimentos foram efetuados e a vítima que não apresentava sinais vitais.

A guarnição da 43ª CIPM isolou o local do crime e notificou a equipe da Polícia Civil relatando o caso de homicídio.

Um levantamento deverá ser autorizado e a remoção corpo será efetuada, sendo transferido para o IML do munícipio.

As autoridades deverão proceder com abertura de inquérito para apurar a autoria e motivação do crime.