Major Kelly Ravani participa de reunião com o Comandante Geral da PMBA

Na manhã desta sexta-feira (07) de fevereiro, o Coronel PM Anselmo Alves Brandão, juntamente com o Comandante do CPR-Sul, Coronel PM Macelo Luiz Brandão Teixeira, reuniram-se, na sede do Comando de Policiamento da Região Sul,em Ilhéus, com todos os comandantes das unidades.

A reunião, que contou com a presença da Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, avaliou as ações da Polícia Militar em toda região sul, extremo sul e baixo sul da Bahia, traçando estratégias para os próximos meses.