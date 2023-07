Cursos GRATUITOS de Aprendizagem Industrial Básica do SENAI para Itamaraju

As Inscrições para o Processo Seletivo 2023.2 AGOSTO para acesso aos Cursos GRATUITOS de Aprendizagem Industrial Básica do SENAI BAHIA estarão abertas no período de 26/06/2023 a 24/07/2023.

Serão ofertadas 646 (Seiscentos e quarenta e seis) vagas, distribuídas nos municípios de Salvador (Unidade Dendezeiros), Alagoinhas, Barreiras, Caetité, Camaçari, Candeias, Eunápolis, Ilhéus, Ipiaú, Irecê, Itaberaba, Itamaraju, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luis Eduardo Magalhães e Senhor do Bonfim.

Cada candidato só poderá se inscrever para um único curso. Não poderá haver transferência de curso depois de sua inscrição realizada ou depois de estar matriculado.

Os alunos poderão ser selecionados ou não pelas empresas para serem contratados como jovens aprendizes. O SENAI/DR/BA não tem nenhuma obrigatoriedade de providenciar contratos de aprendizagem para os alunos. Caberá às empresas interessadas selecionar e contratar os alunos.

Os alunos com contratos de aprendizagem terão uma carga horária adicional ao curso, referente à fase prática na empresa, conforme contrato assinado entre o aluno e a empresa.

“Usaremos os dados informados por você para contatos futuros referentes às informações solicitadas neste formulário e outras informações relacionadas ao curso de seu interesse. Você pode cancelar o envio da divulgação, a qualquer momento, bastando entrar em contato conosco pelo (71) 3534-8090. Para mais informações, acesse nosso aviso de privacidade”.