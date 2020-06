ITAMARAJU | Números e dados do coronavírus no município

Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde em Itamaraju, referente ao coronavírus (COVID-19), apresentam novos casos de pessoas infectadas.

Ao contrário de vários municípios vizinhos a cidade contabilizou 5 casos confirmados, mantendo ainda 123 recuperados e totalizaram 187 infectados com COVID-19, permanecem internados 8 pessoas e monitorados 110.

Porém no município 560 casos foram descartados, os casos ativos somam 64, com dois exames aguardando resultado.

Dois municípios ultrapassaram a marca de 200 casos e demonstra rápida contaminação. As medidas como “Toque de Recolher” foram adotadas no extremo sul do estado, para tentar frear a escalada de infectados.

As principais orientações dos profissionais de saúde alertam aos cidadãos respeitem o isolamento social, mas evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

Na Bahia foram registrados 790 mortos, tiveram 23.463 infectados pelo COVID-19, no entanto, 8.430 pessoas recuperadas e 14.243 estão em monitoramento.