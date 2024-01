Alane tem nova crise de ansiedade e equipe faz pedido a torcida

Reprodução

1 de 1 Alane tendo uma crise de ansiedade no BBB24 – Metrópoles – Foto: ReproduçãoA paraense Alane Dias, do BBB24, teve mais uma crise nessa segunda-feira (15/1). Dois dias após desmaiar no reality global, a sister teve uma crise de ansiedade e se isolou na despensa para respirar fundo e manter a calma. Veja o vídeo aqui.

Nos últimos dias, Alane acabou se envolvendo em uma confusão gerada por um comentário de Nizam sobre Vanessa Lopes. Mesmo sem ter dedo na história, a paraense levou a culpa apó o affair contar uma versão bastante distorcida da história à tiktoker, que acreditou.

No sábado (13/1), ao desmaiar, Alane foi prontamente atendida no confessionário e retornou às atividades no programa. “Alane, infelizmente, teve outra crise de ansiedade. Vamos torcer para que ela fique bem e mandar muita energia positiva”, escreveu o perfil oficial da sister.

Alane Dias, BBB24

Após desmaio, Alane tem nova crise de ansiedade e se isola na despensa Instagram/Reprodução

Alane

Alane desmaiou no BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

Alane e Nizam

Alane dá uma “conferida” no material de Nizam e web não perdoa Reprodução

