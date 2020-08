ITAMARAJU | Para rodar com segurança nesse período de quarentena agende sua revisão na “Bocão Motos”

Apesar de alguns serviços terem sido reduzidos nesse período de isolamento social por conta da pandemia pelo novo coronavírus, o número de motocicletas rodando pelas ruas do município de Itamaraju amentou significativamente. Isso se deu por conta da nova adaptação do comercio local com o serviço de delivery. E para não ter problemas com sua motocicleta é necessário que se faça visitas periódicas a um mecânico de sua confiança e que entenda do assunto.

Pensando no uso, número de viagens e na quantidade de deslocamentos de seus clientes para trabalhar com entregas, transportes de passageiros e outros, a “Bocão Motos” adaptou os atendimentos para não deixar seus clientes sem a assistência devida nesse momento.

O proprietário da “Bocão Motos” Uirislan Oliveira, destaca a importância de não se descuidar das manutenções preventivas para evitar gastos desnecessários. E garante ao seu cliente que tem realizado seus serviços seguindo as recomendações sanitárias.

“É preciso que o cliente tenha consciência que a revisão é necessária para sua própria segurança, principalmente quando o uso é maior, como no atual caso. E lembramos que estamos agendando os serviços para evitar aglomerações de pessoas aqui na oficina e todos os cuidados com a higiene e segurança estão sendo tomados”, Enfatizou.

