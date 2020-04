ITAMARAJU | Polícia civil cumpre mandado de prisão no Italage

Na manhã desta terça-feira (07) de abril, a polícia civil de Itamaraju cumpriu mandado de prisão preventiva no bairro Italage expedido nos autos do Processo n° 0001051-64.2020.8.05.0120 pelo juiz Dr André Marcelo Strogenski da Comarca de Itamaraju/BA.

O mandado de prisão é relativo à tentativa de homicídio por arma de fogo ocorrida na noite do dia 13/03/2020 no Bairro Italage, Itamaraju/BA e investigado no Inquérito Policial n° 055/2020.

Durante as investigações, os investigadores identificaram o principal suspeito de ter praticado o homicídio qualificado consumado do nacional Enerson Jesus da Cruz, vugo “Eni”, assassinado no dia 15/12/2019 no bairro Liberdade, itamaraju/BA, fato este investigado no inquérito policial de n° 301/2019.

A tentativa de homicídio praticada no bairro Italage se deu pelo fato da vítima estar “atravessando” o tráfico de drogas no Bairro.

A motivação do homicídio qualificado consumado de Enerson Jesus da Cruz, vulgo “Eni”, foi por conta de dívidas de drogas que a vítima tinha com o suposto autor.

O preso confessa ter sido o autor da tentativa se homicídio ocorrida no bairro Italage e alega que estava sendo ameaçado, mas nega o homicídio consumado de Enerson Jesus da Cruz.

Além desses crimes, também confessa ter sido autor de outra tentativa de homicídio ocorrida no período de São João, em Itamaraju cuja investigação encontra-se em andamento.

O preso será encaminhado ao CPTF onde ficará à disposição da justiça.

Fonte: DPC Gilvan de Meireles Prates