PETO apreende adolescentes com drogas em bairro de Itamaraju

Uma guarnição do PETO apreendeu no período da tarde desta terça-feira (14) de fevereiro, um adolescente que tinha em seu poder certa quantidade de drogas pronta para comercialização, em Itamaraju.

De acordo com informações da polícia, o adolescente foi abordado numa ação de rotina próximo do campo no bairro Itatiaia, onde foram localizados uma quantidade expressiva de drogas (50 buchas de maconha, 17 papelotes de cocaína e 9 gramas de pó branco), além de dinheiro em espécie, podendo qualificar o crime como tráfico de drogas.

O adolescente de 17 anos, expressou atitude suspeita e ao notar a aproximação da guarnição.

Os militares encaminharam o acusado para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

O menor prestará depoimento e ficará à disposição da justiça. No final de semana um adolescente também de 17 anos foi encontrado morto com um tiro na região da cabeça no mesmo bairro.

É comum a utilização de adolescentes na comercialização de entorpecentes. Ainda de acordo com a polícia a promessa de dinheiro fácil tem a cada dia aproximado os adolescentes no mundo do crime. A legislação brasileira assegura às crianças e aos adolescentes o direito à saúde e o acesso às estratégias de redução de danos, conforme preconiza o Sistema de Garantia de Direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n.º 8.069/1990). Mas um projeto de lei é discutido em diminuir a menoridade penal no Congresso Nacional