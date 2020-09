ITAMARAJU | Suspeito morre em confronto com a polícia

Um indivíduo ainda sem identificação, morreu após confrontar com policiais militares do PETO da 43ª CIPM, no final da manhã desta quinta-feira (10), no bairro Jaqueira, em Itamaraju.

O acusado insurgiu durante uma ação policial. Ao notar aproximação policial o suspeito tentou fugir e ignorando a situação, ainda chegou a reagir com disparos, mas foi atingido e devido à gravidade dos ferimentos foi encaminhado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

Com base em protocolos os militares notificaram a delegacia da polícia civil e DPT (Departamento de Polícia Técnica), onde procedimentos de levantamento cadavérico foram realizados e o corpo transferido para o Instituto Médico Legal (IML) do município, pelo servidor público Anderson Barbosa.

O corpo deverá passar por reconhecimento e liberado aos familiares. A qualquer momento mais informações.