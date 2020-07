Mulher é encontrada morta dentro da geladeira de casa em BH

A polícia investiga a morte de uma mulher em Belo Horizonte que teve o corpo colocado dentro de uma geladeira nesta quarta-feira (15). De acordo com as investigações, Elisângela Vespermann tinha 30 anos e estava no apartamento onde morava com o ex-marido no bairro Planalto, na Região Norte da capital.

Eles eram casados apenas no papel e já não moravam mais juntos. Mas a separação ainda não estava oficializada, de acordo com a polícia. O casal não se falava há cerca de um mês. O homem teria achado estranho o sumiço da ex-mulher e resolveu ir até o apartamento. Como não conseguiu abrir a porta, chamou o irmão e a cunhada para ajudá-lo. E, em seguida, solicitou a presença de um chaveiro para entrar no imóvel.

Quando entrou, notou que a geladeira estava virada para a parede e vedada com uma fita adesiva transparente. Ao desvirá-la, encontrou o corpo da mulher, e acionou a Polícia Militar. A perícia também esteve no local e constatou que ela apresentava sinais de violência no tórax e nos braços, além de enforcamento.

As três testemunhas que entraram no imóvel foram levadas à delegacia para prestar depoimento.

BO contra namorado

Segundo a polícia, no mês passado a vítima havia denunciado um homem de 26 anos com o qual vinha mantendo uma relação extraconjugal. Eles teriam se separado. No boletim de ocorrência (BO), ela registrou que o namorado não estaria aceitando o fim do relacionamento e havia ameaçado se matar, além de ter ameaçado familiares dela.

A mulher trabalhava como balconista em uma rede de fast food no bairro Guarani, também na Região Norte da capital, e não era vista no local pelos colegas desde sexta-feira (10).

